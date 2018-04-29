В Кемерове прохожий напал на мужчину, который нес младенца

КЕМЕРОВО, 29 апреля. / ТАСС /. Полиция Кемерова выясняет обстоятельства уличной драки, в ходе которой мужчина напал на прохожего, державшего в руках переноску с ребенком, сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД по Кемерово.

Сигнал о драке на улице Дегтярева поступил в полицию накануне, около 19:00. «Сотрудники полиции выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, 23-летний зачинщик несколько раз ударил оппонента, который в результате выронил из рук сумку-переноску с ребенком. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. Кемеровские СМИ опубликовали видео инцидента.

Полиция проводит проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.