Ещё
В Кемерове прохожий напал на мужчину, который нес младенца
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кемерове прохожий напал на мужчину, который нес младенца 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
КЕМЕРОВО, 29 апреля. /ТАСС/. Полиция Кемерова выясняет обстоятельства уличной драки, в ходе которой мужчина напал на прохожего, державшего в руках переноску с ребенком, сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД по Кемерово.
Сигнал о драке на улице Дегтярева поступил в полицию накануне, около 19:00. «Сотрудники полиции выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, 23-летний зачинщик несколько раз ударил оппонента, который в результате выронил из рук сумку-переноску с ребенком. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. Кемеровские СМИ опубликовали видео инцидента.
Полиция проводит проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ТАСС: последние новости
СМИ: Анчелотти отказался возглавить сборную Италии по футболу Профсоюз игроков КХЛ за 10 лет работы вернул хоккеистам более 1,38 млрд рублей Хоккеисты Кейн и Годро вошли в состав сборной США на чемпионат мира в Дании
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На российских борцов объявили охоту3
Емельяненко победил Фрэнка Мира на Bellator67
Возвращение Императора1
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»296
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение