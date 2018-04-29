Видео дня: собака сказала «мама» и прославилась на весь интернет

Этот ролик пользуется бешеной популярностью у подписчиков из разных уголков мира. На одном только YouTube-канале его посмотрели более 11 миллионов раз! И это неудивительно! Вы когда-нибудь встречали говорящих собак? А вы открывали когда-нибудь такой талант у пса совершенно неожиданно? Семье, которая сняла и опубликовала видео, удалось и то и другое. Хозяева собаки и родители малыша просто хотели научить своего маленького сына произносить слово «мама». Для этого они подготовили для крохи угощение, чтобы замотивировать его, и стали повторять: «Скажи „мама“». Рядом с мальчиком пристроилась собака, которая явно была не против полакомиться и даже, наоборот, мечтала заполучить заветное угощение. Такие способности пса сильно поразили его хозяев. Но еще больше их рассмешил один момент в финале ролика: малышу не понравилась реакция собаки, и, испугавшись за сохранность обещанного лакомства, мальчик попытался оттолкнуть ее. Если вы еще не видели этот хит, скорее включайте видео в начале статьи, вам будет над чем посмеяться!