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Юные футболисты из Уссурийска выиграли престижный всероссийский турнир
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Юные футболисты из Уссурийска выиграли престижный всероссийский турнир 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
В финальном этапе они не уступили ни в одном из матчей.
В Сочи прошли финальные матчи XIV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Команда воспитанников из Центра содействия семейному устройству города Уссурийска одержала абсолютную победу во всероссийском первенстве.
По словам организаторов, в этом году география участников финальных игр в Сочи была представлена 17 командами, в числе которых были и ребята из Приморского края. Дети, которые вышли на футбольные поля в Сочи, уже стали лучшими в региональных отборочных турнирах своего федерального округа и сразились за кубок победителя всероссийского этапа и главный приз — поездку в Лондон и встречу с игроками футбольного клуба «Арсенал» осенью этого года.
«В первом туре, на краевых соревнованиях приняли участие 680 команд. Во второй тур вышли уже 80 представителей из субъектов. На финальных играх в Сочи восемь наших ребят представляли зону Сибири и Дальнего Востока как победители окружных соревнований. И стали абсолютными чемпионами, не проиграв ни одного матча!» — поделился директор уссурийского центра Игорь Жовниренко.
С победой ребят поздравил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
«От всей души поздравляю наших мальчишек! Вы большие молодцы! 1 мая Владивосток встретит легендарный Кубок по футболу FIFA — главный футбольный трофей. Приглашаю вас также принять участие в этом мероприятии и увидеть главную награду чемпионов мира по футболу. Желаю вам в будущем и самим обязательно стать чемпионами», — пожелал глава региона.
Дарья Тонких, пресс-служба администрации Приморского края
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