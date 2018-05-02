Ещё
Барри Тротц: «Такой эта серия будет и дальше. Ноздря в ноздрю, борьба за каждый дюйм»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Барри Тротц: «Такой эта серия будет и дальше. Ноздря в ноздрю, борьба за каждый дюйм» 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц прокомментировал победу своей команды над «Питтсбургом» в третьем матче серии плей-офф НХЛ (4:3). По его словам, борьба идет за каждый дюйм, а перед победным голом соперник заставил подопечных обороняться.
— «Пингвинз» провели в нашей зоне долгое время, двигались очень энергично и заставили нас обороняться, — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. — В этой серии играют две отличные команды, которые практически не оставляют друг другу пространства. В первых двух периодах было совсем немного бросков в створ. Обе команды сражались и толкались. Думаю, такой эта серия будет и дальше. Ноздря в ноздрю, борьба за каждый дюйм. Это и есть игра, в которой все решают считанные дюймы.
Спорт-Экспресс: последние новости
Корантен Толиссо: "Это самое большое разочарование в моей карьере" Юпп Хайнкес - об ошибке Ульрайха: "Ужасно пережить такое" Новый тренер "Севильи" будет месяц работать в команде бесплатно
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вандалы изуродовали лицо Боярского23
Мальчик в девочке3
Овечкин прокомментировал свой исторический гол2
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Потонешь как камень»: Емельяненко обвинили в фальшивых боях22
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение