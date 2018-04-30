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Холтби — о незасчитанном голе «Питтсбурга»: «Ногой не дал шайбе пересечь линию»
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Холтби — о незасчитанном голе «Питтсбурга»: «Ногой не дал шайбе пересечь линию» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби после второго матча второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» (4:1) заявил, что арбитры были правы, не засчитав гол форварда «пингвинов» Патрика Хернквиста в третьем периоде. Напомним, судьи не сумели найти на повторе ракурс, с которого было бы заметно пересечение шайбой линии ворот.
”Я всю дорогу следил за Кросби. Не ожидал, что он, объехав ворота, станет пасовать. Потом Хернквист бросил мне в щиток, я крутанулся, а когда посмотрел, то увидел шайбу на линии ворот и постарался правой ногой не дать ей пересечь линию”, — цитирует Холтби.
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