В Монголии провели первый турнир по настольному теннису с целью укрепления дружбы с Китаем 

Улан-Батор, 29 апреля /Синьхуа/— В воскресенье в Улан-Баторе состоялся первый турнир по настольному теннису, в котором приняли участие учителя средних школ и преподаватели университетов.
Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Монгольском государственном университете, Улан-Баторским университетом и коммерческим банком Ulaanbaatar City Bank. В нем приняли участие восемь команд из трех человек.
Турнир проводился в рамках развития двустороннего спортивного сотрудничества между Монголией и КНР. Директор департамента физической культуры и спорта Министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии Сурэнчулуун Чинбат назвал соревнование способом дальнейшего укрепления монголо-китайских отношений в спортивной сфере. —0—