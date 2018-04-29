В Монголии провели первый турнир по настольному теннису с целью укрепления дружбы с Китаем

Улан-Батор, 29 апреля / Синьхуа /— В воскресенье в Улан-Баторе состоялся первый турнир по настольному теннису, в котором приняли участие учителя средних школ и преподаватели университетов. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Монгольском государственном университете, Улан-Баторским университетом и коммерческим банком Ulaanbaatar City Bank. В нем приняли участие восемь команд из трех человек. Турнир проводился в рамках развития двустороннего спортивного сотрудничества между Монголией и КНР. Директор департамента физической культуры и спорта Министерства образования , культуры, науки и спорта Монголии Сурэнчулуун Чинбат назвал соревнование способом дальнейшего укрепления монголо-китайских отношений в спортивной сфере. —0—