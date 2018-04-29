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«Наполи» проиграл и отстал от «Ювентуса» в борьбе за чемпионство
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«Наполи» проиграл и отстал от «Ювентуса» в борьбе за чемпионство 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
«Наполи» на выезде проиграл «Фиорентине» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает "Советский спорт".
На шестой минуте встречи неаполитанцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку арбитр встречи показал защитнику Калиду Кулибали.
В составе «фиалок» хет-триком отметился аргентинский нападающий Джованни Симеоне.
"Наполи" с 84-ю очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от «Ювентуса», который в текущем туре обыграл «Интер» (3:2), выросло до четырех баллов.
Футбол. Чемпионат Италии. 35-й тур "Фиорентина" (Флоренция) — «Наполи» (Неаполь) — 3:0 Голы: 1:0 — Симеоне, 34; 2:0 — Симеоне, 62; 3:0 — Симеоне, 90+3 Удаления: нет — Кулибали, 6
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