Прогноз на матч Фиорентина — Наполи: победят ли неаполитанцы на «Артемио Франки»

«Фиорентина» — «Наполи». Прогноз на матч 35-го тура итальянской Серии А (29.04.2018, 19:00 мск).

Вчера вечером Неаполь был под пеленой нецензурной брани, и скорее всего эмоциональными болельщиками «Наполи» был разбит не один телевизор, а Даниэле Орсато признали чуть ли не врагом народа, считая, что лишь благодаря судье «Ювентус» вчера обыграл в Милане «Интер». Отставание неаполитанцев от действующего чемпиона снова выросло до четырёх очков, а в такой ситуации футболистам сложнее заставить себя играть с куражом. А без куража в гостях обыграть «Фиорентину» будет крайне сложно даже второй команде чемпионата. «Фиалки» продолжают бороться за попадание в Лигу Европы, так что очки им также нужны. Хотя букмекеры чутко видят фаворитом «Наполи», предлагая на чистую победу гостей коэффициент 1.52.

Команда

"Наполи"

71:23 "Фиорентина"

47:38 "Фиорентина"

С конца февраля по начало января «Фиорентина» выдала впечатляющую серию из шести побед кряду, превратившись из заурядного середняка лиги в серьёзного претендента на путёвку в Лигу Европы, но в последние две недели команда Стефано Пиоли всерьёз забуксовала. Победная серия прервалась домашней ничьей с находящимся в зоне вылета СПАЛом (0:0). Затем было обидное поражение дома от «Лацио» (3:4), при том, что до середины второго тайма флорентийцы вели в счёте. В прошлом же туре «фиалки» проиграли в гостях «Сассуоло» (0:1), чем помогли сопернику обезопаситься от вылета, зато себе оставили немного шансов всё-таки получить пропуск в еврокубки на следующий сезон.

Не сыграют: Брайан Дабо (дисквалифицирован). Витор Уго и Симоне Ло Фасо (травмированы).

"Наполи"

Многие поспешили раньше времени списать со счетов «Наполи» в чемпионской гонки. Команда Маурицио Сарри продолжала верить в свой шанс до последней минуты в минувшее воскресенье в очном матче с «Ювентусом» (1:0). Неаполитанцы фактически лишили воздуха на поле действующего чемпиона, не позволив ему создать у своих ворот ровным счётом ничего, а победный гол Кулибали на 90-й минуте поверг Неаполь в эйфорию. Но всё же за последние два месяца «Наполи» всё равно многовато очков не досчитался, и всё теперь зависит не только от них — нужно ждать осечки «Ювентуса» и единственной реальной надеждой на это является «Рома», с которой туринцам играть на выезде в предпоследнем туре. Но при этом самим неаполитанцам нужно выигрывать во всех четырёх оставшихся встречах.

Где смотреть матч

На телеканалах «Матч! Футбол 2» и «Сетанта Спорт Евразия» в 18:55 по московскому времени начнутся прямые трансляции, посвящённые матчу «Фиорентина» — «Наполи». Также обо всех событиях матча можно будет узнавать в текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Фиорентина" имеет минимальное преимущество над «Наполи» по статистике личных встреч: +51=40-49, разница мячей — 172:151. Но в последние 4 года флорентийцы не обыгрывали неаполитанцев ни разу. За это время было сыграно 9 матчей, в которых 6 побед добыл «Наполи», и ещё трижды встречи заканчивались вничью. В матче первого круга нынешнего сезона в Неаполе как раз была ничья 0:0 — команда Сарри так и не смогла сломить «фиалок». Возможно, это у неаполитанцев получится сегодня.

Интересные факты

"Фиорентина" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию (+0=1-2, 3:5);

"Фиорентина" имеет 9-матчевую безвыигрышную серию в домашних матчах с «Наполи» (+0=4-5, 8:16);

"Наполи" не проигрывал «Фиорентине» в последних девяти очных матчах (+6=3-0, 18:7);

"Наполи" имеет 7-матчевую беспроигрышную серию (+4=3-0, 9:4);

"Наполи" имеет 30-матчевую беспроигрышную серию в выездных матчах в рамках Серии А (+24=6-0, 74:22);

"Наполи" пропустил 23 гола в чемпионате. Меньше только у «Ювентуса» (22).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"