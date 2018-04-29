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Дагестанские грэпплеры выиграли 6 из 8 возможных золотых медалей на чемпионате Европы
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Дагестанские грэпплеры выиграли 6 из 8 возможных золотых медалей на чемпионате Европы 

Mirmol.ru 43 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанские грэпплеры выиграли 6 из 8 возможных золотых медалей на чемпионате ЕвропыШесть дагестанских грэпплеров стали победителями чемпионата Европы, стартовавшего сегодня в Каспийске. Успех сопутствовал Махачу Магомедову (62 кг), Гаирбеку Ибрагимову (66 кг), Ризвану Ризванову (71 кг), Багиру Гасратову (77 кг), Шамилю Магомедову (84 кг), Абдурахману Биларову (100 кг). Еще две золотые медали выиграли воспитанники чеченской школы грэпплинга Абу Гуданатов (92 кг), Хамзат Стамбулатов (+100 кг).
Всего российские мужчины-грэпплеры завоевали по итогам первого согревательного дня 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые, а женщины — 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые.
Среди женщины чемпионками Европы стали Лулия Торианская (64 кг), Римма Ануфриева (71 кг), Дарья Николаева (+71 кг). Еще две награды высшей пробы завоевали испанка Анайанси Найоми (53 кг) и итальянка Барбара Кариани (58 кг).
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