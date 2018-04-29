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Байкеры из клуба «Ночные волки» отправились в мотопробег на Берлин
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Байкеры из клуба «Ночные волки» отправились в мотопробег на Берлин 

Sputnik Эстония 58 минут назад
Фото: Sputnik Эстония
Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» отправились в традиционный ежегодный пробег «Дорога Победы — на Берлин». 9 мая они провезут знамя Победы по Берлину и преклонят колени перед памятником «Воин-освободитель».
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