«Ночные волки» отправились из Москвы на Берлин

Мотоциклисты из известного российского байк‐клуба «Ночные волки» отправились в традиционный пробег «Дорога Победы — на Берлин». По местам сражений Великой Отечественной войны байкеры везут флаги с именами павших бойцов. Второй этап мотопробега отправился из Москвы на запад.

Первый этап стартовал 22 апреля из Сочи. Мотоциклисты проехали через Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и Елец и 28 апреля добрались в Москву. Теперь, в ходе второго этапа, они проедут через Ярцево, Соловьево, Смоленск, Линию Сталина, Пинск и Брест.

Мы возвращаем назад в Европу имя победителей. Возвращаем назад в Европу героев. На этой основе сейчас идет сплочение. И не только россиян. Но и европейцев. Вот это единственный пример, когда правда может сокрушить даже гигантскую ложь

Третий этап начнется 1 мая. В планах участников мотопробега— посещение 18 городов. В списке байкеров значатся Варшава, Освенцим, Братислава, Брно, Прага, Дрезден и другие города Европы. 9 мая пробег финиширует в столице Германии Берлине.

Официальный старт мотосезону дан в Подмосковье. Громко заявляя о начале мотосезона, организаторы праздника рассчитывают на вежливость мотоциклистов и соблюдения всех правил дорожного движения.