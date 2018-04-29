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«Ночные волки» отправились из Москвы на Берлин
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«Ночные волки» отправились из Москвы на Берлин 

360tv.ru 37 минут назад
Мотоциклисты из известного российского байк‐клуба «Ночные волки» отправились в традиционный пробег «Дорога Победы — на Берлин». По местам сражений Великой Отечественной войны байкеры везут флаги с именами павших бойцов. Второй этап мотопробега отправился из Москвы на запад.
Первый этап стартовал 22 апреля из Сочи. Мотоциклисты проехали через Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и Елец и 28 апреля добрались в Москву. Теперь, в ходе второго этапа, они проедут через Ярцево, Соловьево, Смоленск, Линию Сталина, Пинск и Брест.
Мы возвращаем назад в Европу имя победителей. Возвращаем назад в Европу героев. На этой основе сейчас идет сплочение. И не только россиян. Но и европейцев. Вот это единственный пример, когда правда может сокрушить даже гигантскую ложь
Александр Залдостанов, лидер мотоклуба «Ночные волки».
Третий этап начнется 1 мая. В планах участников мотопробега— посещение 18 городов. В списке байкеров значатся Варшава, Освенцим, Братислава, Брно, Прага, Дрезден и другие города Европы. 9 мая пробег финиширует в столице Германии Берлине.
Официальный старт мотосезону дан в Подмосковье. Громко заявляя о начале мотосезона, организаторы праздника рассчитывают на вежливость мотоциклистов и соблюдения всех правил дорожного движения.
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