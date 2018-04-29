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Джон Купер: «Всякий раз, когда Канада побеждает, это происходит при поддержке Маршана и Бержерона»
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Джон Купер: «Всякий раз, когда Канада побеждает, это происходит при поддержке Маршана и Бержерона» 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер после поражения от «Бостона» (2:6) в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли отметил первое звено соперника. По словам наставника, команде нужно улучшить свою игру, чтобы вернуться в серию.
— Это опытное звено, которое хорошо играет в обоих концах площадки, — цитирует Купера официальный сайт НХЛ. — Они играют вместе на Олимпийских играх, на Кубке мира. И всякий раз, когда Канада побеждает, обычно это происходит при поддержке Маршана и Бержерона.
Не имеет большого значения, как мы играли, если счет 2:6. Были ли в этой игре положительные моменты, от которых мы можем оттолкнуться? Безусловно. Но они забили шесть голов. В конце концов, нам нужно будет поднять уровень нашей игры, чтобы вернуться в серию.
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