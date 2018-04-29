Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018

Ухань, 29 апреля / Синьхуа / — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.

Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.

Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.

Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.

Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.

Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.

Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.

Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.

Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.

Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.