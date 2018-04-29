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Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018
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Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.
Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.
Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.
Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.
Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.
Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.
Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.
Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.
Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.
Ухань, 29 апреля /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Чэнь Лун вышел в финал одиночного разряда на чемпионате Азии по бадминтону 2018, проходящем в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/. В состоявшемся накануне полуфинале он выиграл у соперника из Индии Пранноя Х. С. со счетом 2:0.
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