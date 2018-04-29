Прогноз на матч Торино — Лацио: укрепят ли римляне свои позиции в зоне Лиги чемпионов

«Торино» — «Лацио». Прогноз на матч 35-го тура итальянской Серии А (29.04.2018, 21:45 мск).

Если Неаполь вчера поносил судейство Даниэле Орсато в Милане по чём зря, то в Риме все остались довольны победой «Ювентуса» над «Интером», и теперь «Лацио» может увеличить отрыв от команды Лучано Спаллетти до четырёх очков за 3 тура до финиша, в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Для этого римлянам нужно сегодня обыграть в гостях забуксовавший в последних турах «Торино». Букмекеры видят неплохими шансы гостей на победу в этом матче, оценивая их коэффициентом 1.70.

Команда

"Лацио"

83:43 "Торино"

48:41 "Торино"

После мартовской двухнедельной паузы в клубном футболе Вальтер Маццари дал надежду болельщикам «Торино», что не всё ещё потеряно в вопросе борьбы за путёвку в Лигу Европы, благодаря трём красивым победам кряду — в гостях на «Кальяри» (4:0) и дома над «Кротоне» (4:1) и «Интером» (1:0). Но всё же запал «быков» начал достаточно быстро иссякать, что сперва вылилось в две подряд ничьи — в гостях с «Кьево» (0:0) и дома с «Миланом» (1:1), а в прошлом туре «Торо» вовсе проиграл ключевой матч в Бергамо тамошней «Аталанте» (1:2), фактически окончательно распрощавшись со своими еврокубковыми амбициями. Теперь даже 4 победы вряд ли спасут туринцев, хотя какие уж тут могут быть 4 победы, когда через неделю играть в гостях с «Наполи».

"Лацио"

"Лацио" продолжает упорно идти к своей лигочемпионской цели. В середине апреля римляне сенсационно вылетели из Лиги Европы от австрийского «Зальцбурга» (4:2, 1:4), пропустив в ответной встрече 4 гола за 20 минут. Но команде Симоне Индзаги удалось выдержать удар — уже через 3 дня «орлы» провели грамотный матч с «Ромой» (0:0), сумев не проиграть в принципиальном дерби на фоне физической и психологической усталости. После этого «Лацио» на характере добыл сложнейшую волевую победу в выездном матче-триллере с «Фиорентиной» (4:3). В прошлом же туре «бьянкочелести» уже уверенно разобрались в родных стенах с «Сампдорией» (4:0). Коменде Индзаги нужно стремиться побеждать в ближайших трёх матчах, чтобы очный поединок в последнем туре с «Интером» уже не угрожал «орлам» вылетом из лидирующей четвёрки.

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 2» в 21:40 по московскому времени начнёт прямую трансляцию матча «Торино» — «Лацио». Также не пропустите текстовую трансляцию, которая состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Торино" имеет небольшое преимущество над «Лацио» по статистике личных встреч: +41=55-36, разница мячей — 163:161. Но в последнее время преимущество на стороне римлян — в последних девяти очных встречах «орлы» добыли 5 побед, в то время как «быки» выиграли только 1 раз. Но победа туринцев случилась как раз в нынешнем сезоне — в матче первого круга «Лацио» неожиданно проиграл дома «Торино» со счётом 1:3 (Луис Альбертов 69' — Беренгер 54', Ринкон 64', Эдера 73').

Интересные факты

"Торино" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию (+0=2-1, 3:2);

"Торино" и СПАЛ являются самыми компромиссными командами чемпионата — по 14 ничьих;

"Лацио" не проигрывал «Торино» в последних четырёх выездных матчах (+2=2-0, 8:4);

"Лацио" является самой результативной командой чемпионата — 83 забитых гола;

"Лацио" имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (+4=3-0, 19:9);

"Лацио" забивал в последних семи выездных матчах чемпионата, причём в последних четырёх матчах забивал не менее двух голов;

В шести из последних семи матчей «Лацио» забивалось не менее трёх голов;

"Лацио" является самой зрелищной командой чемпионата — в матчах с его участием забивается в среднем по 3,71 гола за игру;

Нападающий «Лацио» Иммобиле является лучшим бомбардиром чемпионата — 29 забитых голов;

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто является лучшим ассистентом чемпионата — 12 голевых передач.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"