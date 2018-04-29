Видео. Гол и голевой пас Швайнштайгера помогли «Чикаго» вырвать ничью в концовке

«Чикаго Файр» на выезде сыграл вничью с «Торонто» в восьмом туре MLS со счётом 2:2.

В составе «Чикаго» голом и результативным пасом отметился бывший игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер . Также стоит отметить, что на 38-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Торонто» немецкий полузащитник не реализовал пенальти.

В составе хозяев голевой передачей отметился бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Себастьян Джовинко

«Торонто» сыграл 6 матчей и занимает последнее место в Восточной конференции, «Чикаго» — седьмой.