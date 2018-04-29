С разной мотивацией: «Барселона» и «Депортиво» встретятся в Ла-Корунье

«Депортиво» — «Барселона»

Стадион: «Риасор» (Ла-Корунья, Италия)

Начало матча: 21:45 Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао)

Заключительный матч 35-го тура испанской Ла Лиги пройдет в Ла-Корунье, куда в гости к "Депортиво" пожалует без пяти минут чемпион — каталонская «Барселона». После победы в Кубке Испании команда Эрнесто Вальверде готовится примерить «золотые» медали. Для этого «сине-гранатовым» нужно выиграть два из пяти оставшихся встреч чемпионата. И первую из этих побед Месси и К рассчитывают добыть на «Риасоре». Отметим, что «Барселона» достаточно успешно играла на поле галисийцев в последние годы. Так в 2011-м и 2015-м годах каталонцы праздновали успех со счетом 4:0. В 2016-м «Депортиво» было просто разгромлено на «Риасоре», получив от «сине-гранатовых» восемь безответных мячей. И только в прошлом сезоне, чуть более года назад, галисийцы смогли неожиданно переиграть «Барселону» на своем поле со счетом 2:1. Кстати, то поражение, в том числе, закрыло путь каталонцам к чемпионству.

"Депортиво" перед этим туром занимает в турнирной таблице третье место с конца, отставая на 12 баллов от спасительной 17-й позиции, которую занимает «Леванте». Это означает, что уже после матча с «Барселоной» галисийцы могут потерять шансы на сохранение прописки в Ла Лиге. Произойдет это в том случае, если команда Кларенса Зеедорфа потеряет очки в матче. Учитывая, что «Леванте» выиграл свой матч тура, «Депортиво» для сохранения шансов на выживание также нужна победа.

При этом галисийцы неплохо смотрятся в последних матчах. В прошлую пятницу «Депортиво» сыграл вничью 0:0 с «Леганесом». А до этого галисийцы поделили очки с «Севильей», обыграли «Атлетик» и «Малагу». У себя дома команда Зеедорфа не проигрывает пять матчей подряд.

"Барселона" неделю назад реабилитировались за провал в Лиге чемпионов в финальном поединке Кубка Испании. Каталонцы не оставили ни малейших шансов на успех «Севилье», переиграв нервионцев со счетом 5:0. После предстоящего поединка «сине-гранатовые», скорее всего, вплотную приблизятся к чемпионскому титулу. А добыть его команда Эрнесто Вальверде сможет уже в следующем туре, когда в рамках Эль-Класико «Барселона» на «Камп Ноу» встретится с мадридским "Реалом"

Интересные факты противостояния «Депортиво» и «Барселоны»:

Беспроигрышная серия «Барселоны» в Ла Лиге насчитывает 40 матчей

На своем поле «Депортиво» выиграл только 2 из 13 последних поединков

В чемпионате Испании «Барселона» не проигрывает на выезде 20 игр кряду

Беспроигрышная серия «Депортиво» длится четыре тура

Ориентировочные составы на игру:

"Депортиво": Мартинес — Хуанфран Морено, Шер, Альбентоса, Луизиньо, Москера, Гильерме, Борхес, Чолак, Лукас, Адриан.

"Барселона": тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Коутиньо, Л. Суарес, Месси.

Прогноз на матч «Депортиво» — «Барселона»:

Поверить в то, что «Депортиво» выиграет оставшиеся четыре матча, а «Леванте» все встречи проиграет — просто невозможно. Это значит, что галисийцы уже в предстоящем поединке могут готовиться к Сегунде. И все же дать бой будущему чемпиону на глазах собственной публики они просто обязаны. Другое дело, что «Барселона» в нынешнем состоянии на голову выше соперника по классу, и, скорее всего, добудет очередную легкую победу.

Букмекеры не сомневаются в успехе «Барселоны», принимая ставки на победу гостей с коэффициентом — 1.25. Вероятность победы галисийцев в этом матче оценивается крайне низко (от 9.50 — до 11.00 баллов), а ничьей в — 6.50 баллов.