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Кириченко: «Борьба за чемпионство будет идти до последнего тура»
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Кириченко: «Борьба за чемпионство будет идти до последнего тура» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко высказался о борьбе за чемпионство в РФПЛ.
"Ни одна команда-преследователь не показывает того футбола, который позволил бы набрать 100% очков. И «Локомотив» тоже теряет очки. Но то, что очки будут терять все, было ясно… Вы видите, что происходит с тем же "Спартаком". Так что борьба будет идти до последнего тура. По большому счету, разница в три очка и одну игру сейчас приводит к тому, что сегодня ты проходишь в Лигу Европы, а завтра — в Лигу Чемпионов. Чемпионат у нас такой, что любой может проиграть любому", — цитируют бывшего футболиста Известия.
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