Ещё
Карандин: «РФ надо усиливать позиции в судейском комитете, на ЧМ могут быть эксцессы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карандин: «РФ надо усиливать позиции в судейском комитете, на ЧМ могут быть эксцессы» 

SPORT24.ru 1 час назад
Известный судья, глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин высказался о пяти подряд поражениях сборной России под руководством Ильи Воробьева и предстоящем чемпионате мира. Турнир пройдет с 4 по 20 мая. Сборная России — действующий бронзовый призер.
«Конечно, такой результат сборной настроения не улучшил, но паниковать смысла не вижу, такой отрезок у национальной команды был, если не ошибаюсь, и в девяностые годы. Вообще до главных матчей на чемпионате мира в Дании еще больше недели, есть время для адаптации нового тренерского штаба, для поиска оптимальных сочетаний.
Обращают на себя внимание проблемы в позиционной обороне. Другой момент: бросается в глаза нехватка исполнительского мастерства. Наша команда по разным причинам потеряла многих ведущих игроков, это чувствуется на льду. Но будем надеяться, что молодой штаб Ильи Воробьева успеет многие вещи наладить и отработать, время, повторюсь, есть.
Мне очень нравится, как судят на Евротуре. Аккуратно, лаконично, скромно. Да, в этом сезоне и особенно в плей-офф в КХЛ очень неплохой уровень арбитража. Но вы посмотрите, как незаметно на Евротуре на вбрасываниях работают лайнсмены — и как топорно они ведут себя на «точке» в КХЛ, привлекая к себе внимание постоянными фальстартами и придирками к игрокам. В итоге в матче Швеция — Россия не было ни одной отмены вбрасывания, тогда как в каждой игре финала КХЛ насчитывал по четыре-пять таких ситуаций. Другой момент для изучения: очень качественное передвижение арбитров на Евротуре. У нас в КХЛ судьи иногда начинают заниматься фигурным катанием. Идут хаотические перемещения, пересечения траекторий с игроками, падения, травмы. Так вот на Евротуре судьи не показывают на льду ничего лишнего, нет пируэтов, лишних движений и так далее. То есть судьи совершенно не заметны, работают как роботы.
Судейство на чемпионатах мира — это всегда и спорт, и политика. Во времена великого Старовойтова она у нас была отработана до мельчайших нюансов, поэтому убийственных свистков против сборной СССР не звучало. Нам нужно усиливать свои позиции в международном судейском комитете — и тогда будем уверенно ехать на любой турнир. А пока в Дании, к сожалению, может произойти любой эксцесс», — сказал Карандин.
Его слова приводит
SPORT24.ru: последние новости
Эль-Кабир: «Промес рад, что я попал в команду, которая обыграла сам «Спартак» Эль-Кабир: «Президент «Анжи» воздействовал на судью. Такое не должно случаться» Сорокин: «Доход многих городов благодаря ЧМ-2018 за месяц будет соизмерим с годовым»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко победил Фрэнка Мира на Bellator58
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
Возвращение Императора
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»295
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную33
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение