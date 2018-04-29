Карандин: «РФ надо усиливать позиции в судейском комитете, на ЧМ могут быть эксцессы»

Известный судья, глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин высказался о пяти подряд поражениях сборной России под руководством Ильи Воробьева и предстоящем чемпионате мира. Турнир пройдет с 4 по 20 мая. Сборная России — действующий бронзовый призер.

«Конечно, такой результат сборной настроения не улучшил, но паниковать смысла не вижу, такой отрезок у национальной команды был, если не ошибаюсь, и в девяностые годы. Вообще до главных матчей на чемпионате мира в Дании еще больше недели, есть время для адаптации нового тренерского штаба, для поиска оптимальных сочетаний.

Обращают на себя внимание проблемы в позиционной обороне. Другой момент: бросается в глаза нехватка исполнительского мастерства. Наша команда по разным причинам потеряла многих ведущих игроков, это чувствуется на льду. Но будем надеяться, что молодой штаб Ильи Воробьева успеет многие вещи наладить и отработать, время, повторюсь, есть.

Мне очень нравится, как судят на Евротуре. Аккуратно, лаконично, скромно. Да, в этом сезоне и особенно в плей-офф в КХЛ очень неплохой уровень арбитража. Но вы посмотрите, как незаметно на Евротуре на вбрасываниях работают лайнсмены — и как топорно они ведут себя на «точке» в КХЛ, привлекая к себе внимание постоянными фальстартами и придирками к игрокам. В итоге в матче Швеция — Россия не было ни одной отмены вбрасывания, тогда как в каждой игре финала КХЛ насчитывал по четыре-пять таких ситуаций. Другой момент для изучения: очень качественное передвижение арбитров на Евротуре. У нас в КХЛ судьи иногда начинают заниматься фигурным катанием. Идут хаотические перемещения, пересечения траекторий с игроками, падения, травмы. Так вот на Евротуре судьи не показывают на льду ничего лишнего, нет пируэтов, лишних движений и так далее. То есть судьи совершенно не заметны, работают как роботы.

Судейство на чемпионатах мира — это всегда и спорт, и политика. Во времена великого Старовойтова она у нас была отработана до мельчайших нюансов, поэтому убийственных свистков против сборной СССР не звучало. Нам нужно усиливать свои позиции в международном судейском комитете — и тогда будем уверенно ехать на любой турнир. А пока в Дании, к сожалению, может произойти любой эксцесс», — сказал Карандин.

Его слова приводит