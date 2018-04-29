Промес: для меня честь быть капитаном великого «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал гостевую победу над «Амкаром» (2:0) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. На эту встречу голландский футболист вывел команду с капитанской повязкой в связи с отсутствием в составе команды полузащитника Дениса Глушакова

«Заработал три важных очка сегодня. Для меня честь быть капитаном этого великого клуба», — написал Промес в своём «инстаграме», опубликовав свою фотографию с матча.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Квинси Промеса.