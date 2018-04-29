Патрис Бержерон: «Сегодня Раск стоял на голове»

Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон после первого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй» (6:2) отметил вратаря команды Туукка Раска, который отразил 34 броска. Напомним, в одном из эпизодов голкипер потерял лезвие конька, после чего россиянин Михаил Сергачев забросил шайбу. Раск активно сигнализировал о своей проблеме арбитрам, однако они игру не остановили. После гола раздосадованный вратарь швырнул лезвие в борт.

— Туукка сделал несколько классных сэйвов, — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ. — Сегодня он стоял на голове. Я не переживал по поводу того, что он (дал волю эмоциям после гола Сергачева). Обычно он спокойный парень и я знал, что он в конечном счете придет в себя.