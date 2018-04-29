Пеп Гвардьола: «Стоунс в „Челси“? Не комментирую фейковые трансферы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола исключил переход защитника Джона Стоунса в «Челси». В нынешнем сезоне 23-летний англичанин провел за «синих» 27 матчей во всех турнирах, забив три мяча. Два из них пришлись на матч Лиги чемпионов против «Фейенооорда» (4:0).

— Не собираюсь комментировать фейковые трансферы, — приводит 101 Great Goals слова Гвардьолы. — Не знаю, почему люди решили, что мы собрались продавать Стоунса. Он молодой игрок, член сборной Англии. Он — одна из причин, по которой мы стали чемпионами.