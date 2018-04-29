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Здено Хара: «Это была равная игра, особенно в начале»
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Здено Хара: «Это была равная игра, особенно в начале» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Бостона» Здено Хара​ после первого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй» (6:2) отметил вратаря команды Туукка Раска, который отразил 34 броска. По его словам, во втором периоде команда справилась со штурмом соперника.
— Это была равная игра, особенно в начале, — цитирует Хару официальный сайт НХЛ. — Когда они пошли вперед во втором периоде, мы справились с этим штурмом. Совершили пару умелых оборонительных действий и, очевидно, что Туукка несколько раз делал большие сэйвы в критические моменты.
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