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Эль-Кабир: «Президент „Анжи“ воздействовал на судью. Такое не должно случаться»
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Эль-Кабир: «Президент „Анжи“ воздействовал на судью. Такое не должно случаться» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир прокомментировал инцидент с участием судей после гостевого матча 27-го тура РФПЛ против «Анжи». «Урал» выиграл со счетом 1:0, судьи подверглись жесткой критике со стороны махачкалинского клуба.
«Мы слышали какие-то крики, но были сконцентрированы больше на своих действиях, на своей игре. Когда ты сосредоточен, то не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг тебя.
Знаю только о том, что президент «Анжи» как-то воздействовал на судью после матча. Это вещи, которые не должны случаться на таком уровне. Все игроки и арбитры совершают ошибки», — цитирует Эль-Кабира.
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