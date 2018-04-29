Эль-Кабир: «Президент „Анжи“ воздействовал на судью. Такое не должно случаться»

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир прокомментировал инцидент с участием судей после гостевого матча 27-го тура РФПЛ против «Анжи». «Урал» выиграл со счетом 1:0, судьи подверглись жесткой критике со стороны махачкалинского клуба.

«Мы слышали какие-то крики, но были сконцентрированы больше на своих действиях, на своей игре. Когда ты сосредоточен, то не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг тебя.

Знаю только о том, что президент «Анжи» как-то воздействовал на судью после матча. Это вещи, которые не должны случаться на таком уровне. Все игроки и арбитры совершают ошибки», — цитирует Эль-Кабира.