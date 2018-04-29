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Парламент Приморья подготовит поправки в антикоррупционное законодательство
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Парламент Приморья подготовит поправки в антикоррупционное законодательство 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Парламент Приморья по рекомендации профильной комиссии Совета законодателей подготовит поправки в федеральное антикоррупционное законодательство, сообщает PRIMPRESS.
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