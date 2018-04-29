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Мостовой: «В „Спартаке“ кризиса нет»
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Мостовой: «В „Спартаке“ кризиса нет» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о текущих проблемах московского "Спартака".
"Сможет ли «Спартак» прервать свою серию неудач в матче с «Амкаром»? Если бы я умел предсказывать исходы матчей, обязательно бы вам ответил. По поводу серии неудач — многие говорят, что сейчас в «Спартаке» — кризис. Я не согласен с этим утверждением. Какой кризис-то? Кризис — это если бы «Спартак» шел на 7-8 месте. Сейчас же команда борется за медали, за место в Лиге Чемпионов. Ну проиграли три матча подряд, что, в первый раз что ли? Особенно учитывая плотность нашего чемпионата, где можно три матча подряд проиграть, а потом три подряд выиграть", — цитирует бывшего футболиста СЭ.
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