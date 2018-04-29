Мостовой: «В „Спартаке“ кризиса нет»

"Сможет ли «Спартак» прервать свою серию неудач в матче с «Амкаром»? Если бы я умел предсказывать исходы матчей, обязательно бы вам ответил. По поводу серии неудач — многие говорят, что сейчас в «Спартаке» — кризис. Я не согласен с этим утверждением. Какой кризис-то? Кризис — это если бы «Спартак» шел на 7-8 месте. Сейчас же команда борется за медали, за место в Лиге Чемпионов. Ну проиграли три матча подряд, что, в первый раз что ли? Особенно учитывая плотность нашего чемпионата, где можно три матча подряд проиграть, а потом три подряд выиграть", — цитирует бывшего футболиста СЭ.