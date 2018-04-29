Быстро бегающему студенту НГТУ подарили Hyundai Solaris

Студент НГТУ Виктор Бахарев выиграл автомобиль в легкоатлетической эстафете, которая прошла сегодня, 29 апреля, на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска.

«Виктор профессионально занимается спортом, и специально к этому забегу не готовился — он и так находится в хорошей форме, постоянно её поддерживает. Однако он признался, что сегодня победа не досталась ему легко — пришлось изрядно потрудиться. Признаётся, что очень рад победе, пополняют эмоции. Говорит, что для него как для спортсмена сам факт победы всегда очень важен», — сообщила корреспонденту НГС представитель пресс-службы управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска Екатерина Гучек.

Проходившая сегодня традиционная эстафета была посвящена памяти воинов-сибиряков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Всего, по словам Екатерины Гучек, в командных соревнованиях приняли участие около тысячи горожан: представители школ, учреждений дополнительного образования, вузов, колледжей и частных компаний ООО «Гранит», «Балтика» и «Сибиар». 62 команды соревновались в быстром беге, преодолевая дистанции от площади Станиславского к площади Труда и обратно.

Главный приз эстафеты — автомобиль Hyundai Solaris, разыгрывавшийся среди представителей учебных заведений и предприятий, — получил студент НГТУ Виктор Бахарев. Ему удалось преодолеть свой этап быстрее соперников — за 2 минуты 25 секунд — и передать эстафету другому участнику команды, передали в управлении физической культуры и спорта.