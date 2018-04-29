«Амкар» — «Спартак»: гости сыграют в белом

На предматчевом совещании «Амкар» и "Спартак" договорились о игровой форме. Пермяки сыграют в традиционных красно-черных футболках, москвичи сыграют в белом. Также официальный Твиттер «Фратрии» сообщил, что в кассах остаются билеты на гостевую трибуну по цене от 300 рублей.

Матч 28-го тура РФПЛ «Амкар» — «Спартак» пройдет 29 апреля, начало — в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.

Билеты уже в гостевой кассе по 300 рублей pic.twitter.com/pjGlG25TBv

— Фратрия (@fratria) April 29, 2018