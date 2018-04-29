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Подобравшие пачку 5-тысячных купюр воронежцы вернули деньги владельцу
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Подобравшие пачку 5-тысячных купюр воронежцы вернули деньги владельцу 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Мужчины испугались уголовной ответственности. История о воронежском предпринимателе, потерявшем пачку 5-тысячных купюр, завершилась — они вернулись к бизнесмену. Подобравшие деньги мужчины увидели в СМИ и соцсетях информацию о том, что их разыскивают, испугались уголовной ответственности и сами позвонили бизнесмену, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» сам предприниматель в субботу, 28 апреля. — Сумма была очень большой, на самом деле. Мужчины начали переживать, когда узнали об уголовном деле, и позвонили мне. Сейчас претензий к ним нет, всё в порядке — я уже позвонил следователю, а скоро заеду в отдел и напишу отказ, — рассказал Владимир. Предприниматель также написал расписку несостоявшимся счастливчикам — о том, что они вернули деньги. Теперь им ничего не грозит, хотя могли попасть под статью о краже — уголовная ответственность наступает в том случае, если нашедший присвоил деньги или имущество стоимостью более 7 тыс. рублей.
Бизнесмен Владимир потерял деньги на улице Острогожской 26 апреля. Предприниматель выходил из дома одного из своих клиентов и обронил связку купюр. Чуть позже на том месте оказались двое мужчин — они попали на местную камеру видеонаблюдения. Она сняла, как неизвестные сначала подняли одну купюру, а затем наткнулись и на всю пачку и вместе со счастливым кушем ушли. Записи с камер видеонаблюдения попали в интернет и быстро распространились по соцсетям. Тему подхватили и СМИ. Благодаря резонансу история для бизнесмена быстро завершилась хеппи-эндом.
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