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Представители региональной Росгвардии стали призерами окружного чемпионата по плаванию
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Представители региональной Росгвардии стали призерами окружного чемпионата по плаванию 

Волга Ньюс 55 минут назад
Фото: Волга Ньюс
В турнире, проходившем в городе Заречном (Пензенская область), приняли участие 108 спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа. Спортсмены соревновались в заплывах вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в комбинированной эстафете на дистанции 50 и 100 метров.
По итогам чемпионата в общекомандном зачете сборной Управления Росгвардии по Самарской области удалось завоевать «бронзу». Кроме того, в личном зачете первое место на дистанции 50 м на спине завоевал капитан Эльдар Зайдулин — сотрудник самарского ОМОН.
Лучшие пловцы представят Приволжский округ войск национальной гвардии на предстоящем чемпионате Росгвардии, который будет проходить в Санкт-Петербурге.
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