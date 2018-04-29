Представители региональной Росгвардии стали призерами окружного чемпионата по плаванию

В турнире, проходившем в городе Заречном (Пензенская область), приняли участие 108 спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа. Спортсмены соревновались в заплывах вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в комбинированной эстафете на дистанции 50 и 100 метров.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете сборной Управления Росгвардии по Самарской области удалось завоевать «бронзу». Кроме того, в личном зачете первое место на дистанции 50 м на спине завоевал капитан Эльдар Зайдулин — сотрудник самарского ОМОН.

Лучшие пловцы представят Приволжский округ войск национальной гвардии на предстоящем чемпионате Росгвардии, который будет проходить в Санкт-Петербурге.