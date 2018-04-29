Гигантская выдра показала двум ягуарам, кто тут главный

Схватка обычной выдры против двух ягуаров выглядит как минимум предсказуемо — ну что может противопоставить грызун главным хищникам леса. Но в этот раз все пошло совсем не так, как планировали ягуары.

Все происходящее снимал на видео один из сотрудников организации Pantera, охраняющей больших кошек. Он увидел, что выдра заметила ягуаров издалека и принялась шуметь, раскачивая головой.

Рафаэл Хоогестайн, оператор, был удивлен реакции хищников. Он своими глазами видел, как те же самые ягуары (особи-подростки Медроза и Джайю) без тени страха кидались на кайманов, а тут спасовали перед какой-то выдрой!

Но это противостояние выдры и ягуаров не идет ни в какое сравнение со встречей льва и тигра. Посмотрите, как они соревнуются за звание Царя Зверей.