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Гигантская выдра показала двум ягуарам, кто тут главный
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Гигантская выдра показала двум ягуарам, кто тут главный 

Don't Panic 55 минут назад
Фото: Don't Panic
Схватка обычной выдры против двух ягуаров выглядит как минимум предсказуемо — ну что может противопоставить грызун главным хищникам леса. Но в этот раз все пошло совсем не так, как планировали ягуары.
Все происходящее снимал на видео один из сотрудников организации Pantera, охраняющей больших кошек. Он увидел, что выдра заметила ягуаров издалека и принялась шуметь, раскачивая головой.
Рафаэл Хоогестайн, оператор, был удивлен реакции хищников. Он своими глазами видел, как те же самые ягуары (особи-подростки Медроза и Джайю) без тени страха кидались на кайманов, а тут спасовали перед какой-то выдрой!
Но это противостояние выдры и ягуаров не идет ни в какое сравнение со встречей льва и тигра. Посмотрите, как они соревнуются за звание Царя Зверей.
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