Спасение «Юве» на «Сан-Сиро». Судья помог туринцам сохранить лидерство

Игра противоречий

Корреспондент Gazzetta dello Sport Валерио Клари выделил некоторые спорные моменты, возникшие после того, как арбитр обратился к помощи VAR.

«Апрель 2018 года становится просто эпохальным месяцем. Вспомнить хотя бы почти сотворенный «Ювентусом» камбек в противостоянии с "Реалом" в Лиге чемпионов. В то же время «Рома» успела шокировать «Барселону».

Накануне мы стали свидетелями еще одной нервной и противоречивой дуэли, в которой было все: от криков разочарования до взрывов радости.

"Ювентус" выиграл на поле «Интера» после того, когда показалось, что его шестилетнее правление в чемпионате Италии подходит к концу.

В чем же была противоречивость матча? Кто ожидал, что появление VAR в футболе избавит нас от жарких споров, явно ошибался. О красной карточке Весино будут говорить еще не одну неделю, а вердикт судьи назовут уникальным.

Изначально Орсато показал уругвайцу желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и сразу же удалил игрока «Интера». На тот момент шла лишь 18-я минута, а «Юве» уже был впереди.

Публику на «Сан-Сиро» такое решение рефери возмутило, с трибун доносились однозначные выкрики: «воры, воры». Ситуация только накалялась.

Под конец первого тайма Орсато вновь обратился к VAR, и вновь решение было не в пользу «Интера» — судья отменил гол Матюиди из-за офсайда», — отмечает Клари.

История ненависти

Обозреватель Corriere della Sera Гвидо де Каролис напомнил, что Дерби Италии традиционно проходят со скандалами, поэтому не удивительно, что и в этот раз не все прошло гладко.

«У Дерби Италии — долгая история ненависти. И теперь она продлилась на еще один матч, в котором одну из главных ролей сыграл Даниэле Орсато. Огонь воспламенился на 18-й минуте. Судья посчитал, что Весино заслужил желтую карточку за фол на Манджукиче, но после просмотра повтора показал уругвайцу красную.

При этом арбитр не решился удалить Пьянича, у которого на тот момент была желтая карточка, за два фола на Рафинье. Кроме того, Орсато проигнорировал нарушение правил Куадрадо на Перишиче и удар Алекса Сандро по Канселу. Противостояния Орсато против «Сан-Сиро» набирало обороты.

Орсато твердо стоял на своем, в то же время «Интер» начинал оживать и вырвался вперед, играя в меньшинстве и сопротивляясь решениям рефери, который в очередной раз простил Пьянича во втором тайме за явный фол.

В какой-то момент «Интер» был явным хозяином положения, однако это был лишь обман. В итоге голы Куадрадо и Игуаина позволили «Ювентуса» сделать еще один шаг на пути к скудетто», — констатирует де Каролис.

«Ювентусу» нравится чувство опасности

Журналист ESPN Джеймс Хорнкасл также указал на непоследовательность арбитра, выделив при этом и характер «Ювентуса».

«Как ни странно, но во втором тайме показалось, что это «Ювентус» играет вдесятером. По правде говоря, туринцам очень повезло, когда арбитр не удалил Миралема Пьянича, который грубо влетел в Брозовича, но не увидел перед собой даже желтой карточки.

Отсутствие последовательности в действиях главного судьи Даниэле Орсато разгневало болельщиков «Интера», они его освистывали, но ничего больше сделать не могли.

В конце концов, игра в меньшинстве повлияла на «нерадзурри», которые постепенно отпускали педаль газа и превращались в пешеходов. Именно поэтому Лучано Спаллетти снял с игры Мауро Икарди.

В какой-то момент репортер Sky Italia Джованни Гвардала заявил, что для «Юве» все кончено. В голове промелькнула мысль о том, что мы становимся свидетелями конца целой эпохи.

Чувство опасности увлекает «Ювентус». Он готов к новым вызовам, и именно поэтому Аллегри может предпочесть не искать новую работу летом», — считает Хорнкасл.

Борьба за скудетто продолжается

Редакция Corriere dello Sport отметила тот факт, что победа позволила «Ювентусу» остаться фаворитом в чемпионской гонке.

«Туринский «Ювентус» не собирается отказываться от скудетто. В сумасшедшей игре «бянконери» выиграли со счетом 3:2 благодаря голу бывшего игрока «Наполи» Гонсало Игуаина, который позволил «старой синьоре» оторваться от «синих» на четыре очка в турнирной таблице.

За последние несколько дней команда Аллегри умудрилась потерять пять очков, а затем поставила себя на грань поражения на «Сан-Сиро», даже несмотря на то, что около 75 минут имела численное преимущество.

В конце концов, впрочем, когда уже мало кто верил в успех «Юве», все перевернулось с ног на голову за две минуты. «Наполи» по-прежнему позади, к тому же он должен ответить чем-то подобным по итогам непростой поездки во Флоренцию.

Буффон с особыми эмоциями прощался с «Сан-Сиро», ведь именно на этом стадионе его мечты поехать на чемпионат мира в составе сборной Италии не оправдались», — говорится в материале.