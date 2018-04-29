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Путин направил приветствие военной смене в «Орленке»
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Путин направил приветствие военной смене в «Орленке» 

РИАМО 3 часа назад
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям церемонии открытия военно-патриотической смены «Служу Отечеству!» в лагере «Орленок» в Краснодарском крае, передает Газета.ru.
«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия специализированной смены «Служу Отечеству». Сегодня, в преддверии Дня Победы, в знаменитый «Орленок» съехались сотни ребят из многих регионов России, а также Казахстана и Белоруссии. Всех вас объединяет ответственная жизненная позиция, глубокое уважение к общим страницам ратной истории наших стран и, конечно, активная работа в военно-патриотических, волонтерских, ветеранских, поисковых организациях, искреннее стремление приносить пользу своей Родине», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Как отметил президент, организаторы смены приложили усилия, чтобы обеспечить участникам комфортное пребывание в лагере. Дети смогут «окунуться в атмосферу армейских будней» и принять участие в спортивных и творческих соревнованиях.
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