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Видео боя: Крис ван Херден — Тимо Шварцкопф, HD 720
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Видео боя: Крис ван Херден — Тимо Шварцкопф, HD 720 

Vringe.com 34 минуты назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского четвертьфинала «Турнира восьмерых — 2018» между Крисом ван Херденом и Тимо Шварцкопфом, который состоялся 27 апреля 2018 года в Луисвилле (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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