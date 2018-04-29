Назаров через четверостишье сделал прогноз на итог чемпионата России 

Известный актер Дмитрий Назаров, болеющий за "Спартак", в своем Инстаграме опубликовал четверостишье. По мнению артиста, красно-белые в чемпионате России займут второе место. На фото Назаров стоит вместе с известными болельщиками «Локомотива», ЦСКА и "Зенита" — Сергеем Светлаковым, Андреем Кайковым и Михаилом Боярским.
"Какие правильные лица,
Лежит на каждом Божий дар!
Вот так и встанем мы в таблице,
А пятым будет «Краснодар», — написал Назаров.
Какие правильные лица, Лежит на каждом Божий дар! Вот так и встанем мы в таблице, А пятым будет Краснодар.
Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 28 Апр 2018 в 9:21 PDT