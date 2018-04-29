Назаров через четверостишье сделал прогноз на итог чемпионата России

"Какие правильные лица,

Лежит на каждом Божий дар!

Вот так и встанем мы в таблице,

А пятым будет «Краснодар», — написал Назаров.

Какие правильные лица, Лежит на каждом Божий дар! Вот так и встанем мы в таблице, А пятым будет Краснодар.

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 28 Апр 2018 в 9:21 PDT