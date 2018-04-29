Ещё
Назаров через четверостишье сделал прогноз на итог чемпионата России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назаров через четверостишье сделал прогноз на итог чемпионата России 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Известный актер Дмитрий Назаров, болеющий за "Спартак", в своем Инстаграме опубликовал четверостишье. По мнению артиста, красно-белые в чемпионате России займут второе место. На фото Назаров стоит вместе с известными болельщиками «Локомотива», ЦСКА и "Зенита" — Сергеем Светлаковым, Андреем Кайковым и Михаилом Боярским.
"Какие правильные лица,
Лежит на каждом Божий дар!
Вот так и встанем мы в таблице,
А пятым будет «Краснодар», — написал Назаров.
Какие правильные лица, Лежит на каждом Божий дар! Вот так и встанем мы в таблице, А пятым будет Краснодар.
Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 28 Апр 2018 в 9:21 PDT
Спорт-Экспресс: последние новости
БК "Лига Ставок" – трижды лауреат премии "Спорт и Россия" Туука Раск - про потерянное лезвие: "Я вышел из себя, потому что кричал в сторону рефери несколько секунд" Пеп Гвардьола: "Стоунз в "Челси"? Не комментирую фейковые трансферы"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко победил Фрэнка Мира на Bellator58
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»295
Возвращение Императора
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную33
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение