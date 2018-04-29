Ещё
Президент «Ромы»: устал от того, что клуб подводят несколько фанатов-болванов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Ромы»: устал от того, что клуб подводят несколько фанатов-болванов 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Президент «Ромы» Джеймс Палотта прокомментировал инцидент с нападением фанатов римской команды на болельщика «Ливерпуля» перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов с мерсисайдцами (2:5).
«Рома» является клубом с большой историей. А потом появляется несколько глупых людей, которые разрушают нашу репутацию. Я устал от этого. Это не только проблема «Ромы», но и Италии, и властей. Нам нужно объединить усилия, чтобы у нас не было незаслуженной репутации о плохих фанатах. Наши болельщики — лучшие в мире. Нас подводят лишь несколько болванов», — цитирует Палотту FourFourTwo.
Ранее полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу в критическом состоянии с травмами головы. Обоим римским фанатам были предъявлены обвинения и предстоит предстать перед судом.
Чемпионат.com: последние новости
Видео. Гол и голевой пас Швайнштайгера помогли «Чикаго» вырвать ничью в концовке Жена полузащитника «Марселя» Димитри Пайета Стэмкос — о 2:6 с «Бостоном»: всё было хорошо, кроме счёта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко победил Фрэнка Мира на Bellator58
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»295
Возвращение Императора
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную33
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение