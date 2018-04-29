Президент «Ромы»: устал от того, что клуб подводят несколько фанатов-болванов

Президент «Ромы» Джеймс Палотта прокомментировал инцидент с нападением фанатов римской команды на болельщика «Ливерпуля» перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов с мерсисайдцами (2:5).

«Рома» является клубом с большой историей. А потом появляется несколько глупых людей, которые разрушают нашу репутацию. Я устал от этого. Это не только проблема «Ромы», но и Италии, и властей. Нам нужно объединить усилия, чтобы у нас не было незаслуженной репутации о плохих фанатах. Наши болельщики — лучшие в мире. Нас подводят лишь несколько болванов», — цитирует Палотту FourFourTwo.

Ранее полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу в критическом состоянии с травмами головы. Обоим римским фанатам были предъявлены обвинения и предстоит предстать перед судом.