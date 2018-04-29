«Ростов» остался без «стыков»? Как Карпин вновь выиграл на новом стадионе

НА «РОСТОВ АРЕНЕ» СПОЕТ БАСТА

С открытием нового стадиона у «Ростова» добавилось хлопот. В клубе делает все возможное, чтобы провести «тестовые» матчи на хорошем уровне, проверив все службы арены перед ЧМ-2018. На игре со «СКА Хабаровском» все прошло штатно и без особых проблем, поэтому на встречу с «Тосно», как и планировалось, на трибуны пустили 25 тысяч зрителей.

Реализовывали билеты для болельщиков не только в стареньких кассах «Олимпа-2», но и с помощью онлайн-сервиса, который, наконец, заработал. Расхватали «тикеты» быстро. Уже в четверг можно было купить только места на ВИП-секторы. Цены на них «кусались». Футбол по соседству с женами игроков можно было посмотреть за 4 тысячи рублей. Не обошлось и без «перекупов», с которыми в этот раз клуб не церемонился. Билеты, которые появлялись на «вторичном» рынке старались аннулировать.

А вот проблема с парковой для болельщиков возле «Ростов Арены» до сих пор не решена, поэтому болельщикам предложили вновь воспользоваться услугами автобусов-шаттлов. На этот раз их количество увеличили до 80.

На днях же стало известно и о первом нефутбольном мероприятии, которое пройдет на новой арене. 23 сентября в южной столице выступит ростовчанин Баста.

ЗАЖЕГ ФАЙЕР — ОСТАЛСЯ БЕЗ ФУТБОЛА

Стараются бороться в Ростове-на-Дону не только с «перекупами», но и с фанатами, которые нарушают общественный порядок. На игре со «СКА Хабаровском» на фан-секторе хозяев один из болельщиков зажег файер. Итог — крупный штраф и запрет на посещение футбола на год. Чемпионат мира нарушитель будет смотреть по телевизору.

Сами же фанаты Ростова» к матчу с «Тосно» подготовился основательно. Был подготовлен перфоманс, а практически весь сектор окрасился в цвета желтых футболок. Не остались без поддержки и игроки гостей, которых поддерживали 15 человек.

ДУБЛЬ ОТ «УЗБЕКСКОГО МЕССИ»

Перед матчем у «Ростова» возникли проблемы с составом. «Викинг» Сигурдарсон не набрал после травмы оптимальных кондиций и уступил место в старте Шомуродову. Сюрприз был и в защите. Байрамян провел отличный матч с «Рубином» , но остался на скамейке запасных. Его место на фланге обороны занял Скопинцев. Неожиданные перемены произошли также в центре полузащиты, где Карпин предпочел молодого Гулиева опытному Юсупову.

С первых минут «Ростов» «включил» прессинг. Гулиев буквально бросался на соперников, Калачев легко уходил от опекунов, а гости даже и не думали переходить центр поля.

«Тосно» «поплыл» и к середине первого тайма остался в меньшинстве. Нервы сдали у молодого Макарова, которого «довел» именно Калачев.

После перерыва хозяева «поправили» прицел и дважды забили. Дубль оформил «узбекский Месси» Шомуродов. Счет мог стать и крупным, но Юрченко больше в этот вечер не пропускал.

«Ростов» вновь выиграл на новом стадионе и, видимо, избежал стыковых матчей. Впереди у Карпина новый экзамен — гостевая игра со «Спартаком»

«Ростов» — «Тосно» — 2:0 (0:0)

Голы: Шомуродов, 67, 72 «Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Зуев, 66), Ионов (Макеев, 79), Калачев, Гацкан, Гулиев (Юсупов, 69), Паршивлюк, Шомуродов

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дугалич, Миюшкович, Макаров, Галиулин, Жигулев, Нуну Роша, Палиенко (Рикардиньо, 74), Полетанович (Карницкий, 81), Труйич (Скворцов, 69)

Предупреждения: Макаров (2), Галиулин (35), Гулиев (55), Вилюш (63), Дугалич (68)

Удаление: Макаров (26)