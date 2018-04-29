О'Салливан проиграл Картеру во втором раунде чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан во втором раунде уступил своему соотечественнику Али Картеру — 9:13. В четвертьфинале Картер сыграет с победителем встречи Марк Уильямс (Уэльс) — Роберт Милкинс (Англия).

Англичанин Барри Хоукинс во втором раунде победил китайца Хаотяня Лю со счётом 13:10. Следующим соперником финалиста и трёхкратного полуфиналиста самых престижных соревнований в этом виде бильярда станет либо ещё один представитель Китая Дин Цзюньхуэй, либо шотландец Энтони Макгилл.