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О'Салливан проиграл Картеру во втором раунде чемпионата мира по снукеру
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О'Салливан проиграл Картеру во втором раунде чемпионата мира по снукеру 

Чемпионат.com 26 минут назад
В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан во втором раунде уступил своему соотечественнику Али Картеру — 9:13. В четвертьфинале Картер сыграет с победителем встречи Марк Уильямс (Уэльс) — Роберт Милкинс (Англия).
Англичанин Барри Хоукинс во втором раунде победил китайца Хаотяня Лю со счётом 13:10. Следующим соперником финалиста и трёхкратного полуфиналиста самых престижных соревнований в этом виде бильярда станет либо ещё один представитель Китая Дин Цзюньхуэй, либо шотландец Энтони Макгилл.
Также в четвертьфинал пробились англичане Марк Аллен, одолевший соотечественника Джо Перри со счётом 13:8, и Киран Уилсон, взявший верх над валлийцем Джейми Джонсом — 13:5. За путёвку в полуфинал они поспорят между собой.
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