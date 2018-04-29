Джеко назвал самого сильного игрока, с которым он играл

«Мой лучший партнер по команде? Это сложный выбор, поскольку я играл со многими великими игроками. Я думаю, мне нужно остановить свой выбор на Давиде Силве. Он делает потрясающие вещи с мячом, и его не просто так называют Маленьким Магом ни для чего.

Этот парень блестяще работает ногами. Он может принять любой мяч, который ему адресуется, удерживать его и отдавать партнеру. Все его партнеры по команде были поражены его способностями и техникой. Он — определенно лучший футболист, с которым я играл», — цитирует 32-летнего нападающего Manchester Evening News.