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Джеко назвал самого сильного игрока, с которым он играл
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Джеко назвал самого сильного игрока, с которым он играл 

Soccer News 28 минут назад
Фото: Soccer News
«Мой лучший партнер по команде? Это сложный выбор, поскольку я играл со многими великими игроками. Я думаю, мне нужно остановить свой выбор на Давиде Силве. Он делает потрясающие вещи с мячом, и его не просто так называют Маленьким Магом ни для чего.
Этот парень блестяще работает ногами. Он может принять любой мяч, который ему адресуется, удерживать его и отдавать партнеру. Все его партнеры по команде были поражены его способностями и техникой. Он — определенно лучший футболист, с которым я играл», — цитирует 32-летнего нападающего Manchester Evening News.
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