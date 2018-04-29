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Самарский боксер стал обладателем Кубка России на первенстве среди федеральных округов
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Самарский боксер стал обладателем Кубка России на первенстве среди федеральных округов 

ТРК Губерния 25 минут назад
Фото: ТРК Губерния
За награду боролись около 200 спортсменов. Кубок России по боксу среди мужчин-представителей федеральных округов завершился в Ижевске. Соревнования собрали около 200 участников, за титул сильнейшей боролись 10 команд. Победителем первенства стала сборная Приволжского федерального округа. В ее состав вошел самарский спортсмен, представитель школы олимпийского резерва «Ринг» Салах Муцелханов, сообщает министерство спорта Самарской области. Он занял первое место в категории 91 кг.
Фото: министерство спорта Самарской области
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