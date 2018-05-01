Зидан: в матче с «Баварией» постараемся забить быстрый гол

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о предстоящем ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Это полуфинал. Мы понимаем, насколько важен этот матч и что необходимо сделать. Нам не надо что-то менять. В этой встрече мы должны показать, что заслуживаем места в финале и хотим туда попасть", — сказал тренер.

Зидан также отметил, что команда постарается оформить быстрый гол в предстоящем матче.

"Что бы ни случилось, мы — команда, которая способна на все что угодно. Главное для нас — это думать о победе и выйти на поле с желанием выиграть. Именно так мы должны размышлять. Необходимо постараться забить быстрый гол, и мы попробуем это сделать", — добавил он.

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