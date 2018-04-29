Гарипов: В КХЛ хочу играть только в Казани

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов заявил, что пока не получил предложения от клуба о новом контракте.

«А я пока жду предложения, потому что до 30 апреля все должно проясниться. Это мой родной клуб и после всего, что он для меня сделал, я должен сначала рассмотреть предложение «Ак Барса», а уже потом все остальные. Так будет честно.

В НХЛ важнее перспективы. Это не то, что деньги. Это односторонний контракт, чтобы тебя не отправляли в АХЛ. Я заметил, что там даже, если ты пять игр выиграешь, могут отправить в АХЛ, а мне важно быть именно в НХЛ.

Гарипов: Сборная? Я все понимаю, у меня нет международного опыта

Само пребывание в НХЛ — это главное. Нужно ознакомиться с этой кухней, а там уже смотреть. Мне нравится этот стиль игры, когда находишься в постоянном напряжении.