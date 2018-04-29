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Гвардиола: «У „Сити“ не было никаких шансов подписать Иньесту»
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Гвардиола: «У „Сити“ не было никаких шансов подписать Иньесту» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал планы своего бывшего подопечного по каталонской «Барселоне» Андреса Иньесты на будущее.
"Рассматривал ли я возможность подписания Иньесты? Существует много лживых новостей о трансферах. Я не собираюсь комментировать недостоверные новости, он сам решает свое будущее, и он решил отправиться в Китай, поиграть там и завершить там карьеру. После этого он должен вернуться в «Барселону», чтобы помочь следующему поколению игроков добиваться успехов в клубе. Никаких шансов у нас не было", — цитирует наставника «горожан» goal.com.
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