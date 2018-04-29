«Сокол» вничью сыграл в Саратове с московским «Араратом» 

Футболисты саратовского «Сокола» разошлись в Саратове с миром с московским «Араратом». Домашний матч прошел в рамках 21-ого тура первенства ПФЛ.
Игра состоялась на стадионе «Локомотив». Финальный счет составил 1:1.
Первый гол забил Давид Хурцидзе на 22-ой минуте игры. Ответный удар завершился голом в исполнении игрока «Сокола» Евгения Дудикова.
Сейчас волжане в рейтинге турнира десятые. А москвичи, оставшиеся в Саратове без победы — лидеры ПФЛ.
4 мая «Сокол» сыграет в Москве с местной командой «Строгино».