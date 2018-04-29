«Сокол» вничью сыграл в Саратове с московским «Араратом»

Футболисты саратовского «Сокола» разошлись в Саратове с миром с московским «Араратом». Домашний матч прошел в рамках 21-ого тура первенства ПФЛ.

Игра состоялась на стадионе «Локомотив». Финальный счет составил 1:1.

Сейчас волжане в рейтинге турнира десятые. А москвичи, оставшиеся в Саратове без победы — лидеры ПФЛ.

4 мая «Сокол» сыграет в Москве с местной командой «Строгино».