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«Сокол» вничью сыграл в Саратове с московским «Араратом»
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«Сокол» вничью сыграл в Саратове с московским «Араратом» 

Новости Саратова 1 час назад
Футболисты саратовского «Сокола» разошлись в Саратове с миром с московским «Араратом». Домашний матч прошел в рамках 21-ого тура первенства ПФЛ.
Игра состоялась на стадионе «Локомотив». Финальный счет составил 1:1.
Первый гол забил Давид Хурцидзе на 22-ой минуте игры. Ответный удар завершился голом в исполнении игрока «Сокола» Евгения Дудикова.
Сейчас волжане в рейтинге турнира десятые. А москвичи, оставшиеся в Саратове без победы — лидеры ПФЛ.
4 мая «Сокол» сыграет в Москве с местной командой «Строгино».
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