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Культовые здания мира, в которых можно провести отпуск
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Культовые здания мира, в которых можно провести отпуск 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
На носу сезон отпусков. Почему бы не посвятить свободное время изучению архитектурных шедевров? Только не просто на них посмотреть, а в них пожить. Интернет-журнал arch:speech составил список из 20 культовых зданий, в которых реально можно остановиться на несколько дней.
Например, тем, кто готов лететь далеко, может приглянуться токийская капсульная башня «Накагин», построенная как живой организм: ее устаревшие части можно заменять. В 1972 году каждую из 140 жилых ячеек башни изготовили, оснастили всем необходимым и прикрутили к одной из двух лифтовых шахт, а затем по мере необходимости меняли. Квартира, в которой предлагают пожить путешественникам, из таких измененных, но кое-что оригинальное в ней осталось.
Tokyo's iconic Nakagin Capsule Tower is now on @Airbnbhttps://t.co/iK6jCx19aK pic.twitter.com/VKYuLT1R7u
— Present & Correct (@presentcorrect) 8 мая 2017 г.
Или символ бразильского города Сан-Паулу Copan Building, который когда-то задумывался как самый большой в мире жилой дом. Сейчас уже не самый, но шесть его корпусов, напоминающие застывшую морскую волну, и сегодня впечатляют.
A good example of Niemeyer's works is the sinuous Copan residential building in Sao Paulo. pic.twitter.com/Cgn1N6DNfe
— Laet Oliveira (@LaetPO) 27 июня 2015 г.
Villa Vista на Шри-Ланке тоже впечатляет, но уже другим: внешняя цементная отделка отполирована вручную, потолок — переплетенные трехмиллиметровые тиковые ветки, а скала, на которую выходят окна хозяйской спальни, на закате окрашивается в багрово-красные тона и, словно экран, подсвечивает всю комнату…
villa vista by shigeru ban architects sri lanka pic.twitter.com/PYFEaoDw6V
— W (@wsuttton23) 2 апреля 2015 г.
Нет желания лететь далеко — открытые для проживания легенды есть и поближе: скажем, визитная карточка Роттердама — знаменитые кубические дома, где стены и окна наклонены по отношению к полу под углом в 54,7 градуса.
Rotterdam Cube Houses (Kubuswoningen). #cubularliving #Rotterdam pic.twitter.com/NYNkV9Gly7
— mooseandhobbes (@mooseandhobbes) 23 апреля 2018 г.
Амстердамский Silodam, напоминающий поставленные друг на друга грузовые контейнеры:
1001 buildings you must see before you die: Silodam, Amsterdam pic.twitter.com/9VD4uWlea5
— Architecture Insider (@archinsider) 27 ноября 2016 г.
Брутальные мадридские Белые башни — эдакие древесные стволы, на которых словно листья растут балконы.
'Torres Blancas' building in #Madrid is an extraordinary fusion of the #Brutalist and #Organic styles https://t.co/erlcll4lIL #architecture pic.twitter.com/p4fHnOxGFp
— Jorge Rodríguez (@jrdelalamo) 26 сентября 2017 г.
В общем, было бы желание. Может, самым удобным архитектурный шедевр не будет, и уж точно не будет самым дешевым. Но у русского человека обычно есть то, что дороже денег.
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