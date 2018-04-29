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Конте встал на защиту «Челси» после заявления Моуринью
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Конте встал на защиту «Челси» после заявления Моуринью 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте встал на защиту своего клуба после заявления одного из своих предшественников Жозе Моуринью, высказавшегося об уходе со «Стэмфорд Бридж» нынешнего вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
"Все не так просто. Нужно учитывать форму Салаха 4-5-годичной давности, а не то, как он играет сейчас. Сегодняшний Салах добился значительного прогресса. Он усовершенствовал многие игровые качества. Полученный опыт в Италии стал очень важным для него. Я уверен, что сейчас он — совсем другой игрок, чем был в прошлом. Вот почему это сравнение кажется мне очень сложным", — цитирует наставника «аристократов» Le 10 Sport.
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