Кубок мира в России: сборная Ирана глазами болельщика

Май 2011-го. Стадион «Азади» на западных окраинах Тегерана, столицы Исламской Республики Иран. По-настоящему летняя жара. 120 тысяч человек пришли посмотреть на игру столичной команды «Эстеглал» в Азиатской Лиге чемпионов. Стадион забит до отказа. Такой голосовой поддержки я не слышал больше нигде: трибуны гнали «синих» вперед, что есть сил «троллили» соперника — команду «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Дело все в том, что между сунитами Аравийского полуострова и иранскими шиитами отношения никогда не были теплыми.

"Чего-то здесь не хватает", — подумал я. Возникало такое чувство, что в обстановке на стадионе что-то не так. И позже меня осенило: среди болельщиков нет ни одной женщины. «Не принято», — потупив глаза, сказали мне мои друзья, которые привели меня на футбол. И как раз в этот момент я увидел на противоположной трибуне портреты верховных лидеров Исламской Республики Иран, которые, казалось, смотрят на меня с некоторым добрым укором.

Тот матч «Эстеглал» выиграл, но из-за турнирной ситуации дальше иранской команде пройти было не суждено. И тут я понял, что, оказывается, 120-тысячная армия болельщиков может разойтись без шума, крика и давки за 10-15 минут. Это был самый необычный матч, который я когда-либо видел в жизни.

В Аргентину — за ничьей

В первый раз о сборной Ирана заговорили всерьез в 1978-м — тогда многие удивились, что эта команда прорвалась на мировое первенство, в котором тогда принимали участие лишь 16 команд.

В первом матче против сильных голландцев в начале встречи иранцы могли забить дважды. Но недостаток опыта все-таки сказался. Ту встречу они проиграли с крупным счетом 0:3. Также крупно уступили они и перуанцам — 1:4.

А вот в матче со сборной Шотландии иранцы были и героями, и антигероями. Вначале один из защитников с 15 метров нелепо переправил мяч в свои ворота. Но во втором тайме ударом с острого угла Ирану удалось сравнять счет. Одно набранное очко в Аргентине стало, по мнению многих журналистов и аналитиков, потрясающим результатом.

Политический футбол

В следующий раз сборная Ирана появилась на мировом первенстве лишь 20 лет спустя. В 1998-м году. Но говорили о команде гораздо больше, чем тогда, в Аргентине. И дело было вовсе не в футболе. Многие с интересом ждали матча между «заклятыми политическими соперниками» — Ираном и США. Успеха от команд никто не ждал. В группе с ними выступали сильные команды Германии и Югославии.

Тот матч стал легендарным в истории иранского футбола. Команда «давила» практически всю игру. Именно благодаря прессингу иранцам удалось забить два красивых мяча. Американцам это удалось лишь однажды — да и то в самом конце игры. Особенно выделялся у иранцев Мехди Махдавикия, автор второго гола в ворота американцев. Впоследствии он достаточно успешно играл в клубах немецкой Бундеслиги, где снискал большое уважение среди местных болельщиков.

Сразу по окончании того матча в Тегеране начались массовые гуляния. Некоторые люди мне признавались, что для них это был самый счастливый момент в жизни.

Эпоха Кейруша

В 2006 году на Кубке мира Иран ничем не запомнился — команда проиграла Португалии и Мексике и сыграла вничью с крайне слабой сборной Анголы.

А вот в 2011 году в национальной команде начались перемены, и связаны они прежде всего с именем известного португальского специалиста Карлуша Кейруша — который добивался побед с "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии. Он и до сих пор стоит у руля команды. Это беспрецедентный случай в истории футбола Азии и Африки. В этих странах никто и никогда не оставался тренером на протяжении семи лет.

Кейрушу удалось сохранить присущий Ирану силовой футбол и добавить немного скорости. Одну из первых скрипок в атаке играет Сердар Азмун, хорошо известный российским болельщикам по выступлениям за казанский «Рубин» и «Ростов».

В 2014 году иранцы снова не вышли из группы в финале мирового первенства. А сенсация висела в воздухе. Во время матча с Аргентиной «Месси и компания» не смогли забить Ирану на протяжении 90 минут. Но в добавленное арбитром время Иран все-таки «дрогнул». Лионель Месси потрясающим дальним ударом подтвердил свое звание «короля мирового футбола».

Что ждет команду на мировом первенстве в России? Многое будет зависеть от первого матча с командой Марокко. Если он завершится удачно, то не исключено, что Иран преподнесет сенсацию в матчах против испанцев и португальцев. Уж Кейруш-то знает, как можно успешно играть в футбол против своих соотечественников.