В США фанаты разбили молотками самолет. Это благотворительная акция

К серии второго раунда Кубка Стэнли между «Нэвшилл Предаторз» и «Виннипег Джест» внимание особое. Многие болельщики и специалисты считают, что именно в этой паре определится будущий финалист плей-офф от Западной конференции.

Накануне первого матча «Нэвшилл» организовал для своих болельщиков уже традиционную акцию — у них была возможность разбить молотками транспортное средство, раскрашенное в цвета «Виннипега». На этот раз на растерзание фанатам отдали модель самолета. Стоимость одного удара — 5 долларов, три удара можно было нанести со скидкой — за 10 долларов, а за 20 долларов в подарок к трем ударам болельщики получали джерси нападающего «Предаторз» Майка Фишера . Все собранные деньги будут направлены на благотворительность.

К началу матча самолет выглядел вот так. Но акция будет продолжаться на протяжении всей серии.

Во время игры фанатам «Нэшвилла» было уже не так весело — их команда без особых шансов проиграла со счетом 1:4 и оказалась в этом противостоянии в роли догоняющей.

Год назад, по ходу розыгрыша Кубка Стэнли, болельщики «Нэшвилла» крушили автомобили с символикой каждого соперника, а «Предаторз» в итоге добрались до финала, где проиграли «Питтсбургу».

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