Команда Дальневосточного ВОКУ по практической стрельбе одержала победу в конкурсе Сухопутных войск

Команда курсантов из 4 человек показала высшие результаты в скоростной стрельбе из автомата Калашникова среди 11 команд участников конкурса.

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища впервые одержали победу в конкурсе по практической стрельбе среди частей непосредственного подчинения главнокомандующему Сухопутными войсками. Конкурс состоялся в Подмосковье на площадках многофункционального огневого центра парка «Патриот».

Команда курсантов из 4 человек показала высшие результаты в скоростной стрельбе из автомата Калашникова среди 11 команд участников конкурса. От участников требовалось в ходе динамичной обстановки обнаружить цели, провести быструю стрельбу на поражение минимальным количеством боеприпасов и грамотно ориентироваться на разных дистанциях стрельбы.

Победу в данном конкурсе представители ДВОКУ одержали впервые.