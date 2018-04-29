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Команда Дальневосточного ВОКУ по практической стрельбе одержала победу в конкурсе Сухопутных войск
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Команда Дальневосточного ВОКУ по практической стрельбе одержала победу в конкурсе Сухопутных войск 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Команда курсантов из 4 человек показала высшие результаты в скоростной стрельбе из автомата Калашникова среди 11 команд участников конкурса.
Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища впервые одержали победу в конкурсе по практической стрельбе среди частей непосредственного подчинения главнокомандующему Сухопутными войсками. Конкурс состоялся в Подмосковье на площадках многофункционального огневого центра парка «Патриот».
Команда курсантов из 4 человек показала высшие результаты в скоростной стрельбе из автомата Калашникова среди 11 команд участников конкурса. От участников требовалось в ходе динамичной обстановки обнаружить цели, провести быструю стрельбу на поражение минимальным количеством боеприпасов и грамотно ориентироваться на разных дистанциях стрельбы.
Победу в данном конкурсе представители ДВОКУ одержали впервые.
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