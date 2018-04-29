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СМИ: Анчелотти отказался возглавить сборную Италии
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СМИ: Анчелотти отказался возглавить сборную Италии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Итальянский специалист Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Италии. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Corriere dello Sport, специалист вел переговоры с федерацией футбола Италии и даже взял несколько дней, чтобы подумать над предложением, но в итоге принял решение не возглавлять национальную команду.
Главными претендентами на пост наставника команды теперь значатся главный тренер "Зенита" Роберто Манчини и наставник «Нанта» Клаудио Раньери..
Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить сборную Италии до 20 мая.
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