Снег и священник. Как жжет Твиттер «Амкара» перед матчем со «Спартаком»

«Амкар» в своем официальном Твиттере опубликовал фото со стадиона «Звезда», где сегодня пермяки в матче 28-го тура чемпионата России сыграют против "Спартака" . На снимке видно, что газон завален тонким слоем снега, а на нем вытоптано имя сегодняшнего соперника. Позже появился снимок со священником с подписью «Поле к игре допущено». Находящийся в Перми корреспондент «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ подтверждает: в городе действительно идет снег. Стадион «Звезда» сегодня утром. #АмкарСпартак pic.twitter.com/W3DJOQKw7V — FC Amkar (@fc_amkar) 29 апреля 2018 г. #MatchDay Поле к игре допущено 😉👍 #АмкарСпартак pic.twitter.com/vfs4JW9t7g — FC Amkar (@fc_amkar) April 29, 2018 Пермь. Конец апреля. День матча…:/ pic.twitter.com/607HG4WLMM — Mike Goncharov (@gribo4ki) 29 апреля 2018 г. Матч 28-го тура РФПЛ «Амкар» — «Спартак» пройдет 29 апреля, начало — в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.