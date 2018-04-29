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Снег и священник. Как жжет Твиттер «Амкара» перед матчем со «Спартаком»
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Снег и священник. Как жжет Твиттер «Амкара» перед матчем со «Спартаком» 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
«Амкар» в своем официальном Твиттере опубликовал фото со стадиона «Звезда», где сегодня пермяки в матче 28-го тура чемпионата России сыграют против "Спартака". На снимке видно, что газон завален тонким слоем снега, а на нем вытоптано имя сегодняшнего соперника. Позже появился снимок со священником с подписью «Поле к игре допущено».
Находящийся в Перми корреспондент «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ подтверждает: в городе действительно идет снег.
Стадион «Звезда» сегодня утром. #АмкарСпартак pic.twitter.com/W3DJOQKw7V
— FC Amkar (@fc_amkar) 29 апреля 2018 г.
#MatchDay Поле к игре допущено 😉👍 #АмкарСпартак pic.twitter.com/vfs4JW9t7g
— FC Amkar (@fc_amkar) April 29, 2018
Пермь. Конец апреля. День матча…:/ pic.twitter.com/607HG4WLMM
— Mike Goncharov (@gribo4ki) 29 апреля 2018 г.
Матч 28-го тура РФПЛ «Амкар» — «Спартак» пройдет 29 апреля, начало — в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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